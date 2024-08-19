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В Тульской области за неделю клещи покусали 80 человек
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за неделю клещи покусали 80 человек

Чаще всего вредители стали атаковать на территории садово-огородных товариществ.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 80 туляков, из них 15 — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 2488 случаев присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 4219 случаев.

Присасывание клещей регистрируется на придомовой территории (30,7%), на территории садово-огородных товариществ (39,8%), при посещении лесов (9,1%) и других территорий (20,4%).

— За период мониторинга исследовано 2239 клещей, снятых с людей, и 319 клещей из объектов окружающей среды. Общая инфицированность боррелиями составила 10,5%, анаплазмой — 5,4%, — рассказали в пресс-службе ведомства.
 

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Автор:
сегодня, в 10:57 0
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