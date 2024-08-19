В Госдуме предложили включить в школьную программу курс логики

Фото Дмитрия Дзюбина.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести курс логики в школьную программу. Об этом говорится в ее письме министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщают «Известия».

Это поможет ребятам лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения. По словам Лантратовой, сейчас курс логики есть в учебных программах большей части высших учебных заведений, но основные формы мышления усваиваются учащимися уже в школьные годы.

— В настоящий момент специалисты отмечают распространение у российских детей так называемого клипового мышления, при котором у детей отсутствует способность к критическому восприятию информации, анализу фактов, построению длительных и последовательных цепочек умозаключений, — отметила депутат.

Также она добавила, что есть возможность изучать логику двумя способами — как самостоятельную дисциплину или в качестве отдельных модулей, включенных в математику, информатику и обществознание.

Напомним, в тульских школах с 1 сентября грядут изменения: новые предметы, учебные дроны и строгий запрет на телефоны. Некоторые предметы поменяют своё название, другие добавятся в новую учебную программу. Почитать об этом можно по ссылке.