В Веневе продолжат благоустройство парка культуры и отдыха им. Д. Т. Стихарева

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев осмотрел парк культуры и отдыха им. Д. Т. Стихарева. С 2021 года в рамках программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в парке выполнено благоустройство. Обустроена входная группа, заасфальтированы пешеходные дорожки, установлено детское игровое оборудование, парковые скамейки, памп-трек, выполнено озеленение и освещение.

Глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский отметил, что в парке требуется обустройство крытой сцены, установка теннисных столов, городских качелей, демонтаж колеса обозрения и т. д. Руководитель компании «ЖАК» Манук Аветисян предложил поддержать благоустройство, в частности обустроить фонтан, установить современное освещение, обновить пешеходные дорожки и т. д.

Дмитрий Миляев поручил местной администрации и министерству ЖКХ совместно с социальным партнером проработать концепцию дальнейшего развития парка с учетом пожеланий жителей.

В парке врио губернатора пообщался с жителями по вопросам расселения из аварийного жилья, благоустройства.

Веневец Андрей Баженов ранее обратился к Дмитрию Миляеву в соцсети «ВКонтакте». Он рассказал о проекте благоустройства пруда «Песчаник» в Веневском районе и регулярном участии волонтеров в уборке. Активный житель подал заявку на получение регионального гранта, в случае победы это позволит обустроить подъезды к прилегающей к пруду территории, парковку, установить лавочки и урны.

Дмитрий Миляев поручил министерству ЖКХ, министерству экологии и природных ресурсов и администрации района проработать возможность обустройства в 2025 году здесь пляжной зоны отдыха.

Врио губернатора посетил благоустроенную в 2021 году Красную площадь в Веневе. Работы проводили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В его обсуждении участвовало более 3500 веневцев. Общая стоимость работ составила 76 млн рублей. Здесь заменили водопроводные сети и канализацию, обустроили детскую и спортивную площадки, зоны отдыха, установили стелу «Венев — город Большой засечной черты», павильоны для мероприятий.

Также Дмитрий Миляев осмотрел Николаевскую колокольню на Красной площади Венева. Её общая высота — порядка 80 метров. На каждом этаже располагается экспозиция, посвященная истории Венева в разные эпохи. Врио губернатора осмотрел православный зал, а также поднялся на смотровую площадку — излюбленное место туристов, посещающих Венев.

В Веневе завершаются ремонтно-реставрационные работы и начинается монтаж экспозиции краеведческого музея. Здание музея — объект культурного наследия федерального значения, старейшее сооружение гражданской архитектуры и единственный памятник каменного зодчества позднего средневековья в регионе (конец XVII — начало XVIII вв.). Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура», общий объем средств составляет порядка 120 млн руб. Своих первых посетителей музей встретит уже этой осенью. Веневцы увидят новую экспозицию музея, которая разместится в пяти тематических залах: стрелецкой избе, архиерейских палатах, зале городского быта, зале Славы, выставочном зале.