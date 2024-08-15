Дмитрий Миляев: «В Тульской области производят до 2000 беспилотников в сутки»

Фото из архива пресс-службы правительства Тульской области

Об этом врио губернатора Тульской области доложил Президенту РФ в ходе рабочей встречи.

Дмитрий Миляев доложил Президенту, что экономика региона чувствует себя стабильно. Активно работает тульский ОПК, увеличивая объемы производства.

Отдельное внимание уделяется развитию отрасли беспилотных авиационных систем. Тульские производители суммарно выпускают более 2000 изделий в день.

— И работу эту, безусловно, будем продолжать, — подытожил Миляев.

Напомним, отрасль беспилотных систем в регионе стремительно развивается. Президент РФ определил ее одним из важнейших направлений развития регионов. Был сформирован национальный проект «Развитие беспилотных авиационных систем» (БАС).

В Тульской области в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» создан научно-производственный центр (НПЦ) в сфере БАС. Деятельность центра находится на особом контроле врио губернатора Дмитрия Миляева.

В НПЦ БАС уже 11 резидентов. Задачи центра — поддержка проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем, а также обучение пилотированию и эффективному применению БАС.