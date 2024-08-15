Без срока давности: Тульский областной суд продолжает рассматривать дело о геноциде в годы ВОВ

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Второе заседание по заявлению прокурора Тульской области в защиту интересов Российской Федерации состоялось в четверг, 15 августа.

Суду были представлены показания свидетелей, эксперта-криминалиста и специалиста-историка, которые сообщили о проводимых поисковых работах по поднятию останков местных жителей, их идентификации и документированию фактов злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

Первым перед судом выступил и. о. руководителя отдела криминалистки тульского СУ СК России Александр Фомин. Он сообщил суду, что с 2021 года следователи изучили более 70 архивных документов, допросили 6 свидетелей, осмотрели места расстрелов мирного населения в Ленинском, Суворовском и Белевском районах.

Поисковиками были извлечены останки более 350 мирных жителей и красноармейцев, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков.

Далее суд заслушал командира поискового отряда «Безмолвие» Игоря Решетова и заместителя председателя совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России в Тульской области» Константина Ферапонтова. Они рассказали, что в ходе поисковых работ были обнаружены множественные останки детей и женщин, что свидетельствует о проведённых оккупантами беспричинных убийствах и расстрелах.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и археологии Оксана Шевелева представила суду подробный анализ исторических документов, свидетельствующих о зверствах в отношении мирных жителей д. Колодезное. Для исследования доказательств в деле объявлен перерыв.