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В Тульской области благоустроили привокзальную площадь на станции Волово

В Тульской области благоустроили привокзальную площадь на станции Волово

На платформах появились скамейки и урны, а вдоль береговой платформы — газон.

ЦППК (центральная пригородная пассажирская компания) завершила благоустройство привокзальной площади на станции Волово. Строители уложили более 1,1 тыс. кв. метров плитки, а вдоль береговой платформы выровняли грунт и посеяли газон. На каждой платформе станции установили скамейки и урны.

Ранее, в июне, ЦППК полностью обновила береговую и островную платформы станции Волово: заменила асфальт на островной платформе, а на береговой — уложила асфальт и брусчатку с полосой безопасности, установила таблички с наименованием населенного пункта и знаки безопасности.

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