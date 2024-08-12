Дмитрий Миляев поручил завершить ремонт дорог в регионе до 15 ноября

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По решению врио главы региона в текущем году на дорожные работы было выделено дополнительное финансирование.

Благодаря этим мерам будет отремонтировано 420 км дорог. На сегодня завершен ремонт 70 км. Остальные объекты находятся в разной степени готовности: от контрактации до подготовки к приемке.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 32 объектов общей протяженностью порядка 113 км. Работы завершены на 15 в Щекине, Новомосковске, Узловском, Кимовском районах, дороге Теплое-Троекурово в Тепло-Огаревском районе. На 16 объектах ремонт продолжается.

Дополнительно к нацпроекту ГУ ТО «Тулаавтодор» в этом году отремонтирует порядка 102 км региональных автодорог. Уже завершены работы на 20 участках. Продолжается устройство искусственного электроосвещения на 36 объектах протяженностью более 53 км. Работы завершены на 16 объектах. Будет отремонтировано почти 180 км местных дорог. В работе – 34 объекта. В этом году отремонтируют 14 мостов. Самый крупный объект – мост через Упу, он готов на 85%.

Муниципалитеты дополнительно получат более 1,3 млрд рублей на ремонт 90 объектов общей протяженностью 73 км. На ряде объектов работы уже завершены, по другим – проводятся конкурсные процедуры, аукционы, подписываются контракты.

– Все главы должны держать на личном контроле выполнение дорожных работ. К приемке привлекайте жителей. Все работы по дополнительным объектам должны быть завершены до 15 ноября, по объектам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» – до 1 сентября, –сказал Дмитрий Миляев.

Врио главы региона подчеркнул, что вопрос состояния и обустройства дорог остается одним из самых актуальных. Например, жители села Дедилово попросили восстановить «лежачего полицейского» возле пешеходного перехода по ул. Школьной после ремонта дороги. По словам замминистра – директора департамента дорожного хозяйства тульского Минтранса Игоря Сиунова, работы будут выполнены.