  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Минздрав России обновил перечень противопоказаний к вождению автомобиля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Минздрав России обновил перечень противопоказаний к вождению автомобиля
Фото из архива Myslo

Минздрав России обновил перечень противопоказаний к вождению автомобиля

В случае его утверждения, он должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Правительство РФ опубликовало проект распоряжения об утверждении  переизданного перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

В него вошли 10 групп заболеваний: органические (включая симптоматические психические расстройства); шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; расстройства настроения; невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства; умственная отсталость; психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; эпилепсия; аномалии цветового зрения; бинокулярная слепота.

Кроме того, в таблице содержатся коды Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10). В группу «Расстройства личности ‎и поведения в зрелом возрасте» вошли расстройства привычек и влечений, расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения, а также психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией.

Полный текст документа можно найти здесь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 19:38 +2
Другие статьи по темам
Событие
транспортвождениеводительские праваправительство РФ

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель маршрутки едва не устроил лобовое ДТП
В Туле водитель маршрутки едва не устроил лобовое ДТП
Дмитрий Миляев поручил завершить ремонт дорог в регионе до 15 ноября
Дмитрий Миляев поручил завершить ремонт дорог в регионе до 15 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.