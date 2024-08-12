Минздрав России обновил перечень противопоказаний к вождению автомобиля

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В случае его утверждения, он должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Правительство РФ опубликовало проект распоряжения об утверждении переизданного перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

В него вошли 10 групп заболеваний: органические (включая симптоматические психические расстройства); шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; расстройства настроения; невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства; умственная отсталость; психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; эпилепсия; аномалии цветового зрения; бинокулярная слепота.

Кроме того, в таблице содержатся коды Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10). В группу «Расстройства личности ‎и поведения в зрелом возрасте» вошли расстройства привычек и влечений, расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения, а также психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией.