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Большинство жителей Тульской области считают, что ведут здоровый образ жизни
Фото: ru.freepik.com.

Большинство жителей Тульской области считают, что ведут здоровый образ жизни

Чаще всего именно мужчины говорили о пристрастии к ЗОЖу.

70% жителей Тульской области считают, что ведут здоровый образ жизни. При этом 22% полностью уверены в своем правильном образе жизни, 30% опрошенных признались, что ЗОЖ — это не про них. Причем мужчин ЗОЖников на 10% больше, чем женщин, рассказали аналитики SuperJob.

Если среди россиян до 34 лет сторонником здорового образа жизни себя назвал каждый четвертый (26%), то среди граждан от 45 лет — только каждый шестой (17%). Абсолютными ЗОЖниками чаще всего себя называли инженеры, менеджеры по продажам, экономисты и учителя.

6 из 10 россиян убеждены, что здоровый образ жизни — это, прежде всего, занятия спортом, зарядка и двигательная активность. Каждый второй опрошенный (55%) считает, что здоровый образ жизни подразумевает правильное питание. 40% респондентов указали на важность отсутствия вредных привычек. 

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Автор:
сегодня, в 09:51 0
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