Тульские спасатели помогают курянам в пункте временного размещения

Специалисты медслужбы Тульского спасательного центра МЧС России работают сейчас в медпункте временного размещения в Курской области, сообщает МЧС России.

В кабинете оборудовано место для приема граждан. Есть необходимый запас лекарств и медицинских средств для оказания доврачебной помощи. За сутки работы медпункта к специалистам обратились 43 человека.

— В основном это гипертензия. Бывают случаи порезов и мелких ранений. Оказываем помощь на месте, при необходимости дополнительной диагностики или глубокого лечения, направляем в учреждения здравоохранения, — рассказал начальник медслужбы Тульского спасательного центра МЧС России Артемий Дружинин.

Напомним, Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку украинских военных прорваться в Беловский район Курской области. ВСУ планировали продвинуться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский, однако российским военнослужащим удалось отразить это наступление при помощи армейской авиации.