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Тульские спасатели помогают курянам в пункте временного размещения

Тульские спасатели помогают курянам в пункте временного размещения

За сутки за медпомощью обратились 43 человека.

Специалисты медслужбы Тульского спасательного центра МЧС России работают сейчас в медпункте временного размещения в Курской области, сообщает МЧС России. 

В кабинете оборудовано место для приема граждан. Есть необходимый запас лекарств и медицинских средств для оказания доврачебной помощи. За сутки работы медпункта к специалистам обратились 43 человека. 

— В основном это гипертензия. Бывают случаи порезов и мелких ранений. Оказываем помощь на месте, при необходимости дополнительной диагностики или глубокого лечения, направляем в учреждения здравоохранения, — рассказал начальник медслужбы Тульского спасательного центра МЧС России Артемий Дружинин. 

Напомним, Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку украинских военных прорваться в Беловский район Курской области. ВСУ планировали продвинуться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский, однако российским военнослужащим удалось отразить это наступление при помощи армейской авиации.

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Автор:
сегодня, в 09:41 0
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