С нового учебного года тульские школьники будут изучать и собирать беспилотные авиационные системы

Фото Алексея Пирязева.

Специализированные классы по производству и эксплуатации БАС откроются в 17 школах Тульской области.

Как сообщает региональное министерство образования, Тульская область стала одним из пилотных субъектов федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (национальный проект «Беспилотные авиационные системы»).

В проекте участвуют 17 школ региона (Тула, Донской, Щекинский, Ясногорский, Суворовский, Узловский, Киреевский районы): на их базе уже созданы специализированные классы. В Тульском государственном технологическом колледже, ещё одном участнике программы, открыли центр практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Записаться в кружки можно с 1 сентября на сайте «Навигатор дополнительного образования Тульской области» или на Госуслугах.