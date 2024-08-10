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Тульские волонтёры отправились с гуманитарным грузом в Курскую область

Тульские волонтёры отправились с гуманитарным грузом в Курскую область

Большую посылку с личными вещами, средствами гигиены и предметами первой необходимости удалось собрать всего за два дня.

В субботу, 10 августа, представители тульского волонтёрского объединения «Своих не бросаем» выехали в Курскую область, где уже третий день продолжаются боестолкновения ВС РФ с подразделениями ВСУ. В регионе действует режим контртеррористической операции.

Многие жители районов, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной, были вынуждены покинуть свои дома. Более 130 курян прибыли в Тульскую область, их разместили в гостиницах и на базах отдыха.

Неравнодушные туляки собрали большой гуманитарный груз всего за два дня. К сбору подключились сразу несколько волонтёрских организаций, а также военнослужащие 106-й гвардейской дивизии ВДВ. Продукты питания, одежда, спальные мешки, личные вещи, медикаменты – всё это уже сегодня будет доставлено в Курскую область и передано по назначению.

– Для наших сограждан сейчас важна любая поддержка, – сказал Роберт Сулейманов. – Сплоченность всегда помогала нам преодолевать любые беды и трудности. Туляки в очередной раз продемонстрировали свою отзывчивость и готовность прийти на помощь. Спасибо вам, земляки!

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