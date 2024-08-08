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В ближайшие часы Тульскую область вновь накроет грозовой фронт
Фото Алексея Пирязева.

В ближайшие часы Тульскую область вновь накроет грозовой фронт

В регионе объявлено метеопредупреждение.

В ближайшие 1-3 часа и до вечера на территории Тульской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы. Порывы ветра достигнут 15 м/с.

МЧС России по Тульской области напоминает, как вести себя во время грозы:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья;

Телефоны экстренных служб: 101, 112.

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сегодня, в 11:41 0
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