В ближайшие часы Тульскую область вновь накроет грозовой фронт

Фото Алексея Пирязева.

В ближайшие 1-3 часа и до вечера на территории Тульской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы. Порывы ветра достигнут 15 м/с.

МЧС России по Тульской области напоминает, как вести себя во время грозы:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья;

Телефоны экстренных служб: 101, 112.