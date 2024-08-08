В ближайшие часы Тульскую область вновь накроет грозовой фронт

В ближайшие 1-3 часа и до вечера на территории Тульской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы. Порывы ветра достигнут 15 м/с.
МЧС России по Тульской области напоминает, как вести себя во время грозы:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья;
Телефоны экстренных служб: 101, 112.