Кубок Ильи Ковальчука будет впервые разыгран в Туле

Торжественное открытие турнира прошло 7 августа в тульском Ледовом дворце. Он продлится до 10 августа. Вход на матчи свободный.

Тула и Новомосковск впервые стали местом проведения Кубка знаменитого хоккеиста, олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Ильи Ковальчука.

Илья Ковальчук неоднократно уже бывал в Туле — играл в товарищеских матчах за звезд российского хоккея, проводил мастер-классы. Но этот его визит стал особенным. Впервые турнир Кубка Ковальчука выехал за пределы родной для Ильи Твери и стартовал в Тульской области. В том числе и потому, что в апреле этого года команда «Академии Михайлова» ребят 2012 года рождения выиграла на Кубке Ковальчука в Твери уверенное первое место.

АКМ — это хоккейный бренд.

Не зря сам виновник торжества, Илья Ковальчук, комментируя проведение в Туле турнира, который носит его имя, сказал, что для него «это огромная честь».

В том, что Ковальчука в Туле любят, можно было убедиться на автограф-сессии, которая прошла перед вечерним матчем с участием хозяев турнира. Очень многие, включая самых маленьких поклонников этой игры, хотели получить личную подпись чемпиона не только на буклете, но и на футболке или хоккейном свитере.

«Мы открываем сезон 2024/2025 благодаря турниру, который в Тульскую область привёз наш дорогой друг Илья Ковальчук, — отметил на церемонии открытия заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. — В зале Ледового дворца собрались те, кто соскучился по хоккею и готов поддерживать нашу команду».

Зал действительно был полон. Несмотря на лето и жару, возвращение хоккея в Туле ждали.

Президент АНО «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова», генеральный директор компании «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев заверил, что проведение Кубка Ильи Ковальчука на тульской земле будет продолжено. Этот турнир первый, но не последний. Александр Ковалев поблагодарил правительство региона за помощь в организации, а Илью Ковальчука за решение провести турнир в Тульской области.

Илья Ковальчук, в свою очередь, отметил, что всегда рад приезжать в Тульскую область и выразил благодарность помощнику Президента РФ Алексею Дюмину, группе компаний «Полипласт» и «Академии Михайлова» за приглашение и организацию турнира. Сказал также, что Тульская область продолжает показывать пример развития хоккея в регионе и отметил вклад помощника президента РФ Алексея Дюмина в создание условий для воспитания молодых спортсменов.

В розыгрыше Кубка Ковальчука в Туле и Новомосковске участвуют восемь команд хоккеистов 2008 г. р. из России и Белоруссии. В группе «А» будут играть минское «Динамо Джуниверс», «Металлург» из Магнитогорска, московский «Спартак» и «Амур» (Хабаровск). В группе «Б» — «Балашиха», московский «МАХ», а также «Академия Михайлова» из Новомосковска и питерская «Красная Машина-Юниор».

На матчах турнира можно не только поболеть за своих, но и познакомится с очень интересными командами гостей.

Например, «Динамо Джуниверс» из Минска не просто единственные на турнире гости из-за рубежа, но и абсолютные чемпионы Беларуси в своем возрасте. В минувшем сезоне динамовцы победили в 50 официальных матчах из 52-х. Молодые хоккеисты московского «Спартака» на первенстве столицы забросили рекордное количество шайб — 117! Самые же дальние наши гости — команда «Амур» из Хабаровска. Расстояние между Тулой и Хабаровском — 8 425 км, несколько часовых поясов!

Почетные гости процедуры открытия приняли участие в символическом вбрасывании шайбы вместе с капитанами Академии Михайлова и «Красной Машины — Юниор». Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров выразил надежду, что в матче с участием туляков игра будет красивой и захватывающей.

Хозяева площадки не подвели. Академия Михайлова победила в своем стартовом матче «Красную Машину — Юниор» из Санкт-Петербурга 4:1.

«В Туле все сделано для хоккея»

Для хоккеиста Академии Михайлова Матвея Вискова нынешний турнир особенный. Матвей признался, что Илья Ковальчук с раннего детства был его кумиром.

— Когда я был маленьким, уже тогда это был мой самый любимый хоккеист, старался равняться именно на него. Помню Ковальчука еще и по выступлениям за СКА. Фанател от его игры очень сильно. Для меня честь играть на таком турнире.

— Сегодня удалось пообщаться со своим любимым хоккеистом?

— К сожалению, нет, пока не общались. Хотя это было бы здорово.

— Правда, у Ковальчука игровая специальность нападающий, а ты играешь в защите. Как так получилось? Все же мальчишки больше хотят забивать шайбы.

— Еще в детстве тренер поставил в защиту, так до сих пор играю.

— Команды, которые принимают участие в Кубке Ковальчука, тебе знакомы?

— Ни разу не играл с хабаровским «Амуром», с «Металлургом» встречался всего один раз. А остальные — да, знакомы. Считаю, что состав соперников очень сильный.

— Как давно занимаешься хоккеем?

— С пяти лет, в Туле уже шестой сезон. Здесь все сделано для хоккея, для молодых ребят, чтобы они могли развиваться и расти.

— А почему именно хоккей, а не, например, футбол?

— По мне здесь более интенсивная игра, есть силовая борьба. Хоккей люблю за его эмоции, скорости, командное взаимодействие.

«Хоккей — это моё!»

Мы познакомились с одной из болельщиц, заполнивших трибуны на матче открытия. Рассказала, что зовут Елизавета, и хоккей она очень любит.

— Мне нравится командный дух этой игры, который заряжает эмоциями на все ближайшие дни. Хочется ходить на эти матчи, получать позитивный заряд, энергию. Я бываю на всех матчах, ярая фанатка всех команд Академии.

— Как давно ходишь на хоккей?

— С 2021 года, уже четвертый сезон. Впервые пришла сюда с родителями, Понравилось. Решила, что хоккей — это мое!

— У тебя очень интересный свитер, на котором много подписей. Поделись, чьи здесь автографы.

— Тут росписи множества хоккеистов. Это джерси мне передалось по наследству от своего дяди, он тоже работал тут, в Ледовом дворце. Просто в один момент я решила, что хочу собирать коллекцию автографов. Тут есть подписи игроков и юниорской команды, и молодежки и высшей лиги Академии Михайлова. Когда кого-то прошу расписаться, как правило, никогда не отказывают.