Сотрудники тульского ГИБДД исполнили желание 8-летнего мальчика

Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники Госавтоинспекции исполнили мечту восьмилетнего туляка Артема Васильева, загадавшего на день рождения посетить «полицейский участок» и посмотреть, как там строится работа, рассказали в пресс-службе ведомства.

Мама мальчика, Татьяна, поделилась тем, что ее сын с двух лет мечтает стать «начальником ДПС». Артем уже 5 лет подряд не пропускает ни одного конкурса рисунков от тульской Госавтоинспекции, принимает в них участие и неоднократно занимает призовые места.

— В заветный день мальчик смог изнутри посмотреть на работу дежурной части, отдела дорожного надзора, изучить сигналы регулировщика и продемонстрировать свои глубокие знания Правил дорожного движения. Больше всего Артема впечатлил инструктаж мотогруппы при заступлении на службу, он с большим интересом задавал много вопросов о должностных обязанностях стражей правопорядка и восхищался ответами полицейских, — рассказали в региональном ГИБДД.

Ребенок с горящими глазами сидел на водительском месте, крутил руль и включал спецсигналы. Затем инспектор ДПС прокатил мальчика и его маму на служебном автомобиле.

— Встреча длилась чуть больше часа, но воспоминания у Артема Васильева останутся на всю жизнь и позволят и дальше верить в то, что мечты сбываются, — заключили в ведомстве.