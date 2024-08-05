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Сотрудники тульского ГИБДД исполнили желание 8-летнего мальчика
Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники тульского ГИБДД исполнили желание 8-летнего мальчика

Артем с двух лет мечтает стать «начальником ДПС».

Сотрудники Госавтоинспекции исполнили мечту восьмилетнего туляка Артема Васильева, загадавшего на день рождения посетить «полицейский участок» и посмотреть, как там строится работа, рассказали в пресс-службе ведомства.

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Мама мальчика, Татьяна, поделилась тем, что ее сын с двух лет мечтает стать «начальником ДПС». Артем уже 5 лет подряд не пропускает ни одного конкурса рисунков от тульской Госавтоинспекции, принимает в них участие и неоднократно занимает призовые места. 

— В заветный день мальчик смог изнутри посмотреть на работу дежурной части, отдела дорожного надзора, изучить сигналы регулировщика и продемонстрировать свои глубокие знания Правил дорожного движения. Больше всего Артема впечатлил инструктаж мотогруппы при заступлении на службу, он с большим интересом задавал много вопросов о должностных обязанностях стражей правопорядка и восхищался ответами полицейских, — рассказали в региональном ГИБДД.

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Ребенок с горящими глазами сидел на водительском месте, крутил руль и включал спецсигналы. Затем инспектор ДПС прокатил мальчика и его маму на служебном автомобиле. 

— Встреча длилась чуть больше часа, но воспоминания у Артема Васильева останутся на всю жизнь и позволят и дальше верить в то, что мечты сбываются, — заключили в ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 12:00 +1
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