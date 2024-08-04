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Тулячка: «Вечером в выходные автобусы №18 едут в гараж пустые, а дачники идут пешком на трамвай»

Тулячка: «Вечером в выходные автобусы №18 едут в гараж пустые, а дачники идут пешком на трамвай»

Женщина просит перевозчика предусмотреть возможность брать пассажиров хотя бы на часть маршрута – по примеру трамваев, идущих в депо.

На днях в редакцию Myslo обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что по выходным, возвращаясь с дачи, вынуждена ждать на конечной «Технопарк» очередной автобус № 18 целый час либо идти с сумками несколько километров до трамвая.

«В выходные автобусов на конечную „Технопарк“ приходит много, но большинство из них после высадки пассажиров, отправляется в гараж пустые. А всем, кому нужно ехать, приходится ждать рейсовый автобус почти по часу либо идти на трамвайную остановку. А до нее несколько километров. Мне уже за 80 лет и такой путь преодолевать тяжело. Было бы хорошо, если автобусы, как трамваи, идущие в депо, брали пассажиров до той точки, до которой едут по маршруту. Нам бы не пришлось тогда с тяжелыми сумками идти до трамвая, чтобы уехать. Дачников много едет в выходные вечером. Мы бы все были благодарны, если это изменится», — рассказала женщина. 

Мы передали ее просьбу в администрацию Тулы.

«Данный вопрос взят перевозчиком в проработку», — сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству города.

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