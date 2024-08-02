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В Туле на улице Пушкинской с 3 августа временно ограничат движение

В Туле на улице Пушкинской с 3 августа временно ограничат движение

На участке будут реконструировать инженерные коммуникации.

В Туле с 3 августа на участке улицы Пушкинской от улицы Пирогова до улицы Г. Успенского будет запрещено движение всех видов транспорта. Специалисты планируют ремонт инженерных коммуникаций. 

Во время ограничения движения туляки могут использовать следующие объездные пути:

— к ул. Оборонной (ул. Пушкинская — ул. Пирогова — ул. Гоголевская — ул. Г. Успенского — ул. Колетвинова);

— к пр. Ленина (ул. Колетвинова — ул. М. Смирнова — ул. Пирогова — ул. Пушкинская).

Автомобилистов просят заранее искать пути объезда. При подъезде к участку водителей просят снизить скорость, руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки.

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Автор:
сегодня, в 09:52 0
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