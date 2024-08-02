В Туле ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Около 70% жителей все же негативно отзываются о системе.

В Туле 37% родителей довольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году, 35% — нет, рассказали аналитики Superjob.

Матери чаще, что называется, «в теме»: среди них больше как тех, кто доволен баллами, так и тех, кто не доволен. 25% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, 70% отрицательно.

Причем уровень поддержки современной системы итоговой аттестации 11-классников значительно выше среди родителей, чьи дети сдали единый госэкзамен хорошо: из них одобряют ЕГЭ 39%.

Напомним, в октябре депутаты Госдумы рассмотрят проект закона, предлагающий отменить ЕГЭ. По словам парламентариев, реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, «которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования».