Администрация просит сообщать в полицию о кражах туй и можжевельников

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 2 августа, в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Мира высадили 10 туй и 30 кустов можжевельника. На данном участке также уложат декоративную щепу и высадят многолетние хризантемы, рассказали в администрации города.

Местным жителям напомнили, что в городе создают красивые зеленые зоны, чтобы сделать оружейную столицу более привлекательной.

Специалисты управления по благоустройству призывают туляков бережнее относиться к зеленым насаждениям, не проходить мимо случаев вандализма, хищения и сообщать о них в правоохранительные органы.