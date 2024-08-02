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  4. Туляков попросили не красть высаженные туи и можжевельники в центре города - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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Администрация просит сообщать в полицию о кражах туй и можжевельников
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Администрация просит сообщать в полицию о кражах туй и можжевельников

Специалисты управления по благоустройству призывают туляков бережнее относиться к зеленым насаждениям.

Сегодня, 2 августа, в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Мира высадили 10 туй и 30 кустов можжевельника. На данном участке также уложат декоративную щепу и высадят многолетние хризантемы, рассказали в администрации города. 

Местным жителям напомнили, что в городе создают красивые зеленые зоны, чтобы сделать оружейную столицу более привлекательной. 

Специалисты управления по благоустройству призывают туляков бережнее относиться к зеленым насаждениям, не проходить мимо случаев вандализма, хищения и сообщать о них в правоохранительные органы. 

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сегодня, в 19:00 0
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