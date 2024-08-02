5 августа в Туле введут временные ограничения по продаже алкоголя

По закону не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей на расстоянии менее 1000 метров от входа за 3 часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения. Напомним, футбольный матч начнется 5 августа в 19.00.

Администрация города советует хозяйствующим субъектам заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона, информацию об ограничении продажи алкоголя во время проведения мероприятия, с 16.00 до 22.00.