«Полно лисичек и маслят!»: тульские грибники хвастаются лесным уловом

Фотографии результатов «тихой охоты» люди выкладывают в соцсетях.

— Чернский район. Лисички на подходе, Черноголовки местами, встречаются девичьи в дубках. Белых нет пока, — пишет Лилия Буколова в группе «Грибы в Туле и области».

А это фото из Одоевского района, и тоже от Лилии Буколовой:

— Лисички сейчас в самой поре! — похвастался Дмитрий Петраенков. Свои лисички он набрал на границе Тульской и Калужской областей.

Эдуард Сурков поделился фото своих яснополянских находок: «Дневная прогулка по дубовой посадке!».

По словам тульских грибников, сейчас в лесах много лисичек, пошли маслята и местами началась волна белых грибов.