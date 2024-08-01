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Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП на Калужском шоссе
Фото Артема Жильцова.

Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП на Калужском шоссе

Врачи добирались до места аварии 11 минут.

В министерстве здравоохранения Тульской области Myslo рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП на Калужском шоссе.

Напомним, авария произошла накануне, 31 июля. На участке в районе онкоцентра столкнулись 7 автомобилей, в том числе и автомобиль медицинской службы. ДТП попало на видео регистратора

В Минздраве рассказали, что врачи добрались до места аварии за 11 минут.

К тому моменту 65-летняя женщина — фельдшер Ленинской районной больницы, которая в момент аварии находилась в автомобиле неотложной помощи, уже скончалась. 

Двух мужчин — водителей доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина. Водитель «неотложки» находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая помощь. Водитель легкового автомобиля осмотрен специалистами и продолжит лечение амбулаторно.

Минздрав Тульской области выражает соболезнования близким и коллегам погибшей.

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сегодня, в 11:00 0
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