Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП на Калужском шоссе

Фото Артема Жильцова.

В министерстве здравоохранения Тульской области Myslo рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП на Калужском шоссе.

Напомним, авария произошла накануне, 31 июля. На участке в районе онкоцентра столкнулись 7 автомобилей, в том числе и автомобиль медицинской службы. ДТП попало на видео регистратора.

В Минздраве рассказали, что врачи добрались до места аварии за 11 минут.

К тому моменту 65-летняя женщина — фельдшер Ленинской районной больницы, которая в момент аварии находилась в автомобиле неотложной помощи, уже скончалась.

Двух мужчин — водителей доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина. Водитель «неотложки» находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая помощь. Водитель легкового автомобиля осмотрен специалистами и продолжит лечение амбулаторно.

Минздрав Тульской области выражает соболезнования близким и коллегам погибшей.