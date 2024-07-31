В тульском загородном лагере имени Саши Чекалина продолжается обновление: фоторепортаж

В этом году для тульских детей и подростков работает 6 загородных оздоровительных лагерей. Три коммерческих — «Дружба», «Новая волна», «Солнечный» — и три муниципальных — «Орленок», «Березка», лагерь имени Саши Чекалина, в котором в этом году организованы 4 смены по 300 человек.
Михаил Трунов, начальник управления физической культуры и спорта администрации Тулы:
Михаил Трунов
— Во всех сменах присутствуют профильные направления: спортивные, педагогические, культурные, патриотические. Всего в лагерях этим летом отдохнет около 7000 юных туляков. Отдыхают ребята и в санаториях Краснодарского края, в том числе дети участников специальной военной операции. Для них путевки бесплатные.
Обновление лагеря имени Саши Чекалина началось, напомним, в прошлом году. Тульская область вошла в число пилотных регионов федеральной программы обновления загородных лагерей. Обновление решено было начать именно со старейшего тульского лагеря — им. Саши Чекалина.
К новому сезону — 2023 там возвели три новых современных модульных корпуса на 56 человек каждый, оборудованных всем необходимым. Комнаты на четырех человек, санузел и душевая кабина — в каждой. На прохладную погоду предусмотрены конвекторы. В каждом корпусе — большая игровая комната.
В лагере привели в порядок территорию, пункт охраны, здесь появилась аллея Героев, много зон активности, трибуны-амфитеатры, футбольное поле и сцена.
В этом году обновление лагеря продолжилось.
К открытию летних смен построен современный медицинский модуль с душевым корпусом.
Строительство начали в январе 2024 года, а в мае уже получили медицинскую лицензию. Стоимость объекта — 38 млн руб.
Илья Беспалов осмотрел медицинский блок, в котором расположено 4 отдельных изолятора. В каждом есть туалет и душ.
Есть кабинет терапевта, кабинет медсестры и процедурная. Для оказания первой медпомощи закуплены все необходимые препараты и оборудование.
Здесь все сделано по современным стандартам, которые сегодня предъявляются к медицинским блокам, лицензия минздрава получена.
Фельдшер Светлана Мазяркина
— Прекрасный медкорпус! Все современное и удобное. Есть изоляторы, надеемся, что они не пригодятся. Жалоб на здоровье у ребят немного, в основном ссадины да царапины. Но в случае чего у нас есть всё, чтобы оказать первую помощь!
Заглянул Илья Беспалов и в новый спальный модульный корпус. Он повышенного комфорта: в каждой комнате туалет и душ. В планах установить в следующем году еще два модульных корпуса.
Илья Беспалов, глава администрации Тулы:
Илья Беспалов
— Целью моего сегодняшнего визита в этот лагерь, в первую очередь, было проверить, как отдыхают дети. Я пообщался с ребятами, им все нравится, они веселые и довольные, отдыхают отлично и домой не спешат. Это самое главное! Мы делаем все для того, чтобы условия в наших городских лагерях улучшались.
Также сегодня обсудил с руководством лагеря планы по дальнейшей модернизации материально-технической базы. Здесь в прошлом году установили три спальных корпуса. Наша задача в следующем году — поставить еще два таких модуля. Тем самым мы полностью заменим все старые спальные корпуса. Осенью установим новые спортивные площадки для занятия волейболом, баскетболом, воркаутом. В планах — реконструкция общежития и столовой с хозблоком. Так что этот лагерь станет одним из самых современных в городе!
Качество отдыха детей повысится. Мы знаем, что чем лучше дети отдохнут летом, тем лучше они будут учиться.