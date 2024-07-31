В тульском загородном лагере имени Саши Чекалина продолжается обновление: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 31 июля, глава городской администрации посетил лагерь в Селиваново: осмотрел территорию, новый медблок и пообщался с ребятами.

В этом году для тульских детей и подростков работает 6 загородных оздоровительных лагерей. Три коммерческих — «Дружба», «Новая волна», «Солнечный» — и три муниципальных — «Орленок», «Березка», лагерь имени Саши Чекалина, в котором в этом году организованы 4 смены по 300 человек.

Михаил Трунов, начальник управления физической культуры и спорта администрации Тулы:

Михаил Трунов — Во всех сменах присутствуют профильные направления: спортивные, педагогические, культурные, патриотические. Всего в лагерях этим летом отдохнет около 7000 юных туляков. Отдыхают ребята и в санаториях Краснодарского края, в том числе дети участников специальной военной операции. Для них путевки бесплатные.

Обновление лагеря имени Саши Чекалина началось, напомним, в прошлом году. Тульская область вошла в число пилотных регионов федеральной программы обновления загородных лагерей. Обновление решено было начать именно со старейшего тульского лагеря — им. Саши Чекалина.

К новому сезону — 2023 там возвели три новых современных модульных корпуса на 56 человек каждый, оборудованных всем необходимым. Комнаты на четырех человек, санузел и душевая кабина — в каждой. На прохладную погоду предусмотрены конвекторы. В каждом корпусе — большая игровая комната.

В лагере привели в порядок территорию, пункт охраны, здесь появилась аллея Героев, много зон активности, трибуны-амфитеатры, футбольное поле и сцена.

В этом году обновление лагеря продолжилось.

К открытию летних смен построен современный медицинский модуль с душевым корпусом.

Строительство начали в январе 2024 года, а в мае уже получили медицинскую лицензию. Стоимость объекта — 38 млн руб.

Илья Беспалов осмотрел медицинский блок, в котором расположено 4 отдельных изолятора. В каждом есть туалет и душ.

Есть кабинет терапевта, кабинет медсестры и процедурная. Для оказания первой медпомощи закуплены все необходимые препараты и оборудование.

Здесь все сделано по современным стандартам, которые сегодня предъявляются к медицинским блокам, лицензия минздрава получена.

Фельдшер Светлана Мазяркина — Прекрасный медкорпус! Все современное и удобное. Есть изоляторы, надеемся, что они не пригодятся. Жалоб на здоровье у ребят немного, в основном ссадины да царапины. Но в случае чего у нас есть всё, чтобы оказать первую помощь!

Заглянул Илья Беспалов и в новый спальный модульный корпус. Он повышенного комфорта: в каждой комнате туалет и душ. В планах установить в следующем году еще два модульных корпуса.

Илья Беспалов, глава администрации Тулы: