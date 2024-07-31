  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульском загородном лагере имени Саши Чекалина продолжается обновление: фоторепортаж - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В тульском загородном лагере имени Саши Чекалина продолжается обновление: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В тульском загородном лагере имени Саши Чекалина продолжается обновление: фоторепортаж

Сегодня, 31 июля, глава городской администрации посетил лагерь в Селиваново: осмотрел территорию, новый медблок и пообщался с ребятами.

В этом году для тульских детей и подростков работает 6 загородных оздоровительных лагерей. Три коммерческих — «Дружба», «Новая волна», «Солнечный» — и три муниципальных — «Орленок», «Березка», лагерь имени Саши Чекалина, в котором в этом году организованы 4 смены по 300 человек.

Михаил Трунов, начальник управления физической культуры и спорта администрации Тулы:

Михаил Трунов

— Во всех сменах присутствуют профильные направления: спортивные, педагогические, культурные, патриотические. Всего в лагерях этим летом отдохнет около 7000 юных туляков. Отдыхают ребята и в санаториях Краснодарского края, в том числе дети участников специальной военной операции. Для них путевки бесплатные.

Обновление лагеря имени Саши Чекалина началось, напомним, в прошлом году. Тульская область вошла в число пилотных регионов федеральной программы обновления загородных лагерей. Обновление решено было начать именно со старейшего тульского лагеря — им. Саши Чекалина.

К новому сезону — 2023 там возвели три новых современных модульных корпуса на 56 человек каждый, оборудованных всем необходимым. Комнаты на четырех человек, санузел и душевая кабина — в каждой. На прохладную погоду предусмотрены конвекторы. В каждом корпусе — большая игровая комната. 

В лагере привели в порядок территорию, пункт охраны, здесь появилась аллея Героев, много зон активности, трибуны-амфитеатры, футбольное поле и сцена.

В этом году обновление лагеря продолжилось.

К открытию летних смен построен современный медицинский модуль с душевым корпусом.

Строительство начали в январе 2024 года, а в мае уже получили медицинскую лицензию. Стоимость объекта — 38 млн руб.

PAV-0735.jpg

Илья Беспалов осмотрел медицинский блок, в котором расположено 4 отдельных изолятора. В каждом есть туалет и душ.

PAV-0739.jpg

Есть кабинет терапевта, кабинет медсестры и процедурная. Для оказания первой медпомощи закуплены все необходимые препараты и оборудование.

PAV-0761.jpg

Здесь все сделано по современным стандартам, которые сегодня предъявляются к медицинским блокам, лицензия минздрава получена. 

Фельдшер Светлана Мазяркина

— Прекрасный медкорпус! Все современное и удобное. Есть изоляторы, надеемся, что они не пригодятся. Жалоб на здоровье у ребят немного, в основном ссадины да царапины. Но в случае чего у нас есть всё, чтобы оказать первую помощь!

Заглянул Илья Беспалов и в новый спальный модульный корпус. Он повышенного комфорта: в каждой комнате туалет и душ. В планах установить в следующем году еще два модульных корпуса. 

PAV-0857-2.jpg

Илья Беспалов, глава администрации Тулы:

Илья Беспалов

— Целью моего сегодняшнего визита в этот лагерь, в первую очередь, было проверить, как отдыхают дети. Я пообщался с ребятами, им все нравится, они веселые и довольные, отдыхают отлично и домой не спешат. Это самое главное! Мы делаем все для того, чтобы условия в наших городских лагерях улучшались.

Также сегодня обсудил с руководством лагеря планы по дальнейшей модернизации материально-технической базы. Здесь в прошлом году установили три спальных корпуса. Наша задача в следующем году — поставить еще два таких модуля. Тем самым мы полностью заменим все старые спальные корпуса. Осенью установим новые спортивные площадки для занятия волейболом, баскетболом, воркаутом. В планах  реконструкция общежития и столовой с хозблоком. Так что этот лагерь станет одним из самых современных в городе!

Качество отдыха детей повысится. Мы знаем, что чем лучше дети отдохнут летом, тем лучше они будут учиться. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 19:08 0
Другие статьи по темам
Событие
лагерь имени Саши Чекалина
Люди
Илья Беспалов
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На двух улицах Тулы введут ограничения для транспорта
На двух улицах Тулы введут ограничения для транспорта
В тульском поселке запрещено движение грузовиков, а они ездят
В тульском поселке запрещено движение грузовиков, а они ездят
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.