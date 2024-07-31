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Житель Краснодарского края попался на краже кошелька в Туле

Житель Краснодарского края попался на краже кошелька в Туле

Мужчина задержан, в полиции возбуждено дело.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 55-летний житель Новомосковска. Мужчина заявил, что забыл в салоне такси кошелек, в котором была 21 тысяча рублей. Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность таксиста и выяснили описание пассажира, который ехал за рассеянным владельцем кошелька.

Подозреваемого задержали в этот же день. Им оказался безработный ранее судимый житель Краснодарского края. Мужчина признался в содеянном, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». 

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