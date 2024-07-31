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Директор компании «ПромТранс» попался на подкупе ревизора

Директор компании «ПромТранс» попался на подкупе ревизора

Теперь фирма заплатит штраф в 500 000 рублей.

В ООО «ПромТранс» Тульской транспортной прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что директор фирмы передал ревизору по безопасности движения деньги за оформление и подписание
акта проверки технического состояния локомотива без фактического
проведения указанных работ.

По постановлению транспортного прокурора юридическое лицо
привлечено к административной ответственности — штрафу в 500 000 рублей.

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