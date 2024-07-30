В Крыму тульские туристы залезли на опасный мыс и не смогли спуститься

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.

В минувшие выходные крымские спасатели помогли тульским туристам на мысе Алчак-Кая. Семейная пара, отклонившись от туристической тропы, поднялись на мыс и, осознав опасность участка, побоялись спускаться самостоятельно.

— На помощь туристам из Тулы выехали сотрудники части горной поисково-спасательной Специализированного отряда и ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Мужчину и женщину нашли на сыпучем склоне. Им помогли спуститься с помощью альпинистского снаряжения. В медицинской помощи пара не нуждалась.

