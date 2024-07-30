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В Туле с 3 августа временно ограничат движение на улице Пушкинской

В Туле с 3 августа временно ограничат движение на улице Пушкинской

Все из-за ремонта инженерных коммуникаций.

В Туле временно ограничат движение транспортных средств на улице Пушкинской из-за проведения реконструкции инженерных коммуникаций на участке от улицы Пирогова до улицы Глеба Успенского, сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт».

Движение будет перекрыто с 3 августа 2024 года. Водители могут объехать участок по следующим адресам:

  • к улице Оборонной: улица Пушкинская — улица Пирогова — улица Гоголевская — улица Глеба Успенского — улица Колетвинова (синие стрелки);
  • к проспекту Ленина: улица Колетвинова — улица Макса Смирнова — улица Пирогова — улица Пушкинская (черные стрелки).

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов, а также снижать скорость при приближении к указанному участку.

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сегодня, в 09:40 0
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