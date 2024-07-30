Тульские школы проходят приёмку к новому учебному году

Во вторник, 30 июля, комиссия посетила Центре образования № 55 имени А. И. Миронова в селе Хрущево.

Два года назад в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» в Центре образования прошел капремонт, была закуплена новая мебель и оборудование, благоустроена территория, усилены меры антитеррористической защищенности. По федеральной программе «Современная школа» нацпроекта «Образование» здесь был открыт естественно-научный и технологический центр «Точка роста».

Школа участвует в нацпроекте «Беспилотные авиационные системы». Недавно там были открыты учебные кабинеты для практических занятий с малой полетной зоной и оборудована большая полетная зона в спортзале. С 1 июля для ребят начались занятия в профильном кружке.

Приёмку к новому учебному году сельская школа прошла успешно. У членов комиссии не возникло вопросов и замечаний. Приёмки школ проводят представители профильного управления администрации города Тулы, сотрудники Росгвардии, УМВД России по Туле, депутаты Тульской городской Думы и члены профсоюза работников народного образования и науки.

– В июне приёмку досрочно прошли 15 учреждений. До 5 августа комиссия проверит 64 учреждения. Ремонтные работы на большинстве объектов будут завершены к 1 сентября. Центры образования № 11, 26 и 39 в приёмке не участвуют – там ведётся капитальный ремонт, – рассказала начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова.