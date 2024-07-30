Дмитрий Миляев поручил разобраться со свалками на кладбищах

29 июля на оперативном совещании врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поднял вопрос состояния кладбищ. По его словам, жители часто пишут об огромных свалках.

— Далеко не везде есть контейнеры, и люди складируют мусор где придется, — отметил глава региона.

Он поручил министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову разобраться с этим вопросом. Также на совещании затронули тему ремонта общедомового имущества. На эти цели из резервного фонда регионального правительства выделено 100 миллионов рублей. В муниципалитетах благоустроят 39 придомовых территорий, отремонтируют 260 дымвентканалов за почти 32 миллиона рублей и 25 лифтов.

Врио губернатора Дмитрий Миляев поручил Дючкову совместно с главами муниципалитетов подготовить предложения по объектам на следующий год.

Напомним, ранее жители Алексина жаловались на ужасное состояние кладбища «Петровское». Вдоль дороги образовались стихийные свалки, которые мешают проезду машин. Местные активисты стараются поддерживать порядок, но сил не хватает. Да и новый мусор быстро оказывается на прежних местах.