Больше 500 тысяч туляков научат оказывать первую помощь

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В минздраве уверены, что это «проще, чем кажется».

Купальный сезон близится к концу. Статистика о происшествиях на воде показывает, что всегда нужно быть готовыми к любым экстренным ситуациям.

По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, до конца 2024 года обучить навыкам оказания первой медицинской помощи планируют больше 500 тысяч туляков. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

— Не проходите мимо, научитесь спасать жизни — это проще, чем кажется, — призвали в минздраве.

Подробнее о том, где и в каком формате будут проходить занятия, в ведомстве расскажут позже.

Напомним, в Тульской области с начала купального сезона утонули уже больше 18 человек. Один ребёнок утонул до открытия сезона, в конце мая. Из-за аномальной жары погибших в этом году гораздо больше, чем в прошлом.