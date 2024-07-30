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Больше 500 тысяч туляков научат оказывать первую помощь
Фото: ru.freepik.com.

Больше 500 тысяч туляков научат оказывать первую помощь

В минздраве уверены, что это «проще, чем кажется».

Купальный сезон близится к концу. Статистика о происшествиях на воде показывает, что всегда нужно быть готовыми к любым экстренным ситуациям.

По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, до конца 2024 года обучить навыкам оказания первой медицинской помощи планируют больше 500 тысяч туляков. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

— Не проходите мимо, научитесь спасать жизни — это проще, чем кажется, — призвали в минздраве. 

Подробнее о том, где и в каком формате будут проходить занятия, в ведомстве расскажут позже. 

Напомним, в Тульской области с начала купального сезона утонули уже больше 18 человек. Один ребёнок утонул до открытия сезона, в конце мая. Из-за аномальной жары погибших в этом году гораздо больше, чем в прошлом. 

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Автор:
сегодня, в 10:20 0
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