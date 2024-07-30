  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как стать звездой: тулячек приглашают провести свои мастер-классы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как стать звездой: тулячек приглашают провести свои мастер-классы
Фото предоставлено организаторами

Как стать звездой: тулячек приглашают провести свои мастер-классы

В рамках социального проекта «Выдох-Вдох» МамКомпания проводит цикл мероприятий, где каждая может провести мастер-класс и заявить о себе.

За последние 3,5 года МамКомпания провела более 45 творческих встреч, где участницы рисовали, лепили, творили, создавали вдохновляющие, окрыляющие их картины, панно, и другие интерьерные вещи. Они творили акварелью, акрилом, пастелью, глиной, пластилином и другими материалами.

Теперь в рамках социального проекта «Выдох-Вдох» стартовал цикл мероприятий, где каждая желающая может стать мастером, рассказать о себе, что важно для начинающих художников, психологов, арт-терапевтов, бизнес-вумен и просто творческих личностей.

Вспомните, в какой технике вы можете творить, даже если вы посмотрели одно видео мастер-класса, сделали сами — это считается! Подайте заявку и проведите свой мастер-класс. Материалы будут закуплены на средства гранта. Дополнительно вы получите верифицированные волонтерские часы на добро.ру.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
мастер-классМамКомпания
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Больше 500 тысяч туляков научат оказывать первую помощь
Больше 500 тысяч туляков научат оказывать первую помощь
Экокурорт «Золотой город» вновь открыт для гостей
Экокурорт «Золотой город» вновь открыт для гостей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.