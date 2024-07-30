Как стать звездой: тулячек приглашают провести свои мастер-классы

Фото предоставлено организаторами

В рамках социального проекта «Выдох-Вдох» МамКомпания проводит цикл мероприятий, где каждая может провести мастер-класс и заявить о себе.

За последние 3,5 года МамКомпания провела более 45 творческих встреч, где участницы рисовали, лепили, творили, создавали вдохновляющие, окрыляющие их картины, панно, и другие интерьерные вещи. Они творили акварелью, акрилом, пастелью, глиной, пластилином и другими материалами.

Теперь в рамках социального проекта «Выдох-Вдох» стартовал цикл мероприятий, где каждая желающая может стать мастером, рассказать о себе, что важно для начинающих художников, психологов, арт-терапевтов, бизнес-вумен и просто творческих личностей.

Вспомните, в какой технике вы можете творить, даже если вы посмотрели одно видео мастер-класса, сделали сами — это считается! Подайте заявку и проведите свой мастер-класс. Материалы будут закуплены на средства гранта. Дополнительно вы получите верифицированные волонтерские часы на добро.ру.