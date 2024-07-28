«Арсенал» завтра сыграет против «Ротора»

Туляки никогда не выигрывали у волгоградцев на выезде.

Завтра, 29 июля, в Волгограде состоится матч третьего тура Футбольной национальной лиги. «Ротор» сыграет против тульского «Арсенала».

Противостояние данных клубов насчитывает 5 матчей: две победы у «Ротора», одна — у «Арсенала». Дважды команды играли вничью.

После двух сыгранных туров в нынешнем сезоне туляки занимают пятую строчку турнирной таблицы, набрав 6 очков из 6 возможных. Волгоградцы — на седьмой строчке с 4 очками.

Встречу рассудит Роман Галимов из Улан-Удэ. Ему помогают саратовец Федор Валявин и уфимец Эдуард Шарипов.

Начало матча в 20.30.