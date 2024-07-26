В последний день июля в Туле будет понижено давление воды

С 8.00 31 июля до 8.00 1 августа будет понижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов, в поселке Косая Гора и Скуратовских поселках, а также южнее ул. Гоголевской и квартале, ограниченном пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Макаренко, ул. Рязанской, районом Зеленстроя, Калужским и Новомосковским шоссе.
В это же время в семи поселениях Большой Тулы будет прекращена подача воды:
- п. Новый,
- п. Рассвет,
- п. Иншинский,
- с. Зайцево,
- д. Харино,
- д. Хопилово,
- д. Дементьево.
Жителей просят заранее запастись водой.