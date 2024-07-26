В последний день июля в Туле будет понижено давление воды

Фото из архива Myslo

Это связано с подготовкой Окско-Непрейковского водозабора к зиме.

С 8.00 31 июля до 8.00 1 августа будет понижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов, в поселке Косая Гора и Скуратовских поселках, а также южнее ул. Гоголевской и квартале, ограниченном пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Макаренко, ул. Рязанской, районом Зеленстроя, Калужским и Новомосковским шоссе.

В это же время в семи поселениях Большой Тулы будет прекращена подача воды:

п. Новый,

п. Рассвет,

п. Иншинский,

с. Зайцево,

д. Харино,

д. Хопилово,

д. Дементьево.