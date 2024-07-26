  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В последний день июля в Туле будет понижено давление воды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В последний день июля в Туле будет понижено давление воды
Фото из архива Myslo

В последний день июля в Туле будет понижено давление воды

Это связано с подготовкой Окско-Непрейковского водозабора к зиме.

С 8.00 31 июля до 8.00 1 августа будет понижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов, в поселке Косая Гора и Скуратовских поселках, а также южнее ул. Гоголевской и квартале, ограниченном пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Макаренко, ул. Рязанской, районом Зеленстроя, Калужским и Новомосковским шоссе.

В это же время в семи поселениях Большой Тулы будет прекращена подача воды:  

  • п. Новый,
  • п. Рассвет,
  • п. Иншинский,
  • с. Зайцево,
  • д. Харино,
  • д. Хопилово,
  • д. Дементьево. 

Жителей просят заранее запастись водой.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 19:12 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение водыводоснабжениепониженное давление водыподготовка к зиме
Место
ТулаБольшая Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Очевидцы: «На Одоевском шоссе по базам и складам бегает молодой лось»
Очевидцы: «На Одоевском шоссе по базам и складам бегает молодой лось»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.