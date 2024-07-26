На ул. Рязанской на неделю изменится схема движения транспорта

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Из-за ремонта Орловского путепровода, с 27 июля по 3 августа движение будет организовано поочередно по одной полосе ул. Рязанская по направлению к Городскому переулку и по направлению из Тулы непосредственно под Орловским путепроводом. Водителей просят учитывать эти корректировки при планировании поездок.