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На ул. Рязанской на неделю изменится схема движения транспорта
Фото: t.me/tula_transport

На ул. Рязанской на неделю изменится схема движения транспорта

Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт».

Из-за ремонта Орловского путепровода, с 27 июля по 3 августа движение будет организовано поочередно по одной полосе ул. Рязанская по направлению к Городскому переулку и по направлению из Тулы непосредственно под Орловским путепроводом. Водителей просят учитывать эти корректировки при планировании поездок.

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Место
Тулаулица Рязанская

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