Фестиваль Myslo-SUP в Туле: регистрация на ночной заплыв с медитацией на наших сапах закрыта

Есть собственные сапы? Тогда ждем заявку и будем рады видеть на фестивале! Продолжаем регистрацию на йогу, пробные заплывы, зумбу, фитрок и баланс.

10 августа в Платоновском парке состоится главное событие августа в Туле — фестиваль Myslo-SUP и большой пикник «Слободы».

Мы рады, что идея устроить ночной заплыв на сапах с медитацией быстро нашла отклик у туляков. И поэтому сообщаем: прием заявок на ночной заплыв на сапах, арендованных для проведения фестиваля редакцией Myslo, окончен.

На ночной заплыв принимаем теперь заявки только от счастливых обладателей собственных сапов. В целях безопасности участникам ночного заплыва нужно иметь спасательный жилет.

На остальные активности — йогу на сапах, пробные заплывы и целую серию фитнес-занятий (зумба, фитрок и баланс) — мы продолжаем регистрировать заявки.

Ну и конечно, ведем регистрацию корпоративных команд — главных звезд этого фестиваля. Именно они сразятся на воде за звание самых быстрых, и кто-то из них станет и обладателем денежного приза!

Чтобы принять участие в гонке, ночном заплыве с медитацией или попробовать свои силы на сапе, необходимо прислать заявку на [email protected].

В заявке нужно указать:

имя участника, контактный телефон,

количество участников,

на что конкретно регистрируетесь.

Пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма!

программа фестиваля

Программа фестиваля продолжает активно пополняться новыми друзьями и партнерами. На следующей неделе мы расскажем о новых участниках и сюрпризах, которые они готовят для гостей фестиваля.

Весь день на аллеях Платоновского парка будет много и других развлечений, интересных, необычных и бесплатных.

Будет работать зона фуд-корта. Известные тульские производители проведут дегустацию своей продукции.

В детской зоне — настольные игры, раскраски, развлекательные игры в VR, роботы… и знакомство с сапом. Участие в детской анимации бесплатное.

Программа фестиваля:

13.00 — открытие фестиваля. Приветственное слово от команды «Слободы», Myslo и минспорта Тульской области.

13.00-14.00 — уроки для начинающих сапсёрферов. Проводит Евгения Миллер, СапКлубТула.

13.00-14.00 — регистрация участников заездов, инструктаж и жеребьевка. Проводят спортсмены Тульской федерации гребли на байдарках и каноэ.

14.00-16.00 — корпоративные заплывы.

16.00-16.15 — предварительные результаты заездов, определение пятерки финалистов.

Судить соревнования будет спортивный судья всероссийской категории по гребле на байдарках Олег Чертов.

16.30-16.50 — урок йоги на воде (максимально 13 человек, требуется регистрация). Проведет Татьяна Попова, директор Центра Ментального Фитнеса.

17.00 — финальный старт.

17.00-18.00 — выступление кавер-группы «Пряник Band» (18+).

18.00 — награждение победителей.

18.00-20.30 — тестовые заезды для всех желающих.

18.30-18.50, 19.00-19.20 — уроки йоги на воде (максимально 13 человек, требуется регистрация). Проводит Татьяна Попова, Центр Ментального Фитнеса.

20.30 — массовый заезд и медитация на сапах. Проводит Татьяна Попова, Центр Ментального Фитнеса.

Активности на берегу от «Фитнес парка»

14:00-14:45 — ZUMBA (6+). Зажигательная танцевальная тренировка, на основе латинских ритмов. Тренер Карина Груданова.

15:00-15:45 — FITROCK (18+). Рок-концерт в формате фитнес-тренировки. Приседания, выпады, танцы… И все это под звуки ударов барабанных палочек! Тренер Карина Груданова.

16:00-16:45 — BALANCE (6+). Групповая тренировка с элементами йоги, пилатеса и тай-чи. Не предполагает резких и интенсивных движений, нацелена на сосредоточенную и сбалансированную работу. Тренер Александра Старостина.

18.00-19.00 — ZUMBA (6+). Проведет тренировку фитнес-тренер Варвара Малолетнева.

Партнер мероприятия — ООО Специализированный застройщик «Современник».