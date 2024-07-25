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Недомогание, пробки и визит к стоматологу: как туляки объясняют прогулы на работе
Фото Дмитрия Дзюбина.

Недомогание, пробки и визит к стоматологу: как туляки объясняют прогулы на работе

Кто-то не может выйти на работу без настроения, а некоторые уверены, что справятся без них.

В Тульской области самым распространенным объяснением сотрудников причины опоздания на работу стало плохое самочувствие или болезнь, выяснили эксперты сервиса SuperJob.

Каждый пятый руководитель регулярно слышит от прогульщиков фразу: «Я проспал». 5% представителей компаний рассказали, что их сотрудникам явиться на работу чаще всего мешают многочасовые пробки на дорогах. 4% опрошенных в качестве самого популярного оправдания прогула назвали посещение работниками поликлиники или стоматологии длиной в день, еще 4% — болезни детей сотрудников.

Некоторые сотрудники верны «отмазкам» школьных лет: «В лифте застрял», «Закрыли дома, а ключей нет». Кто-то не может выйти на работу без настроения, забывает явиться после выходных, не может набрать денег на обратный билет до дома после веселого отпуска. 

В качестве самого нелепого оправдания за опоздание работодатели привели следующие слова сотрудников: «Я думал, что справятся без меня».

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Автор:
сегодня, в 11:51 0
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