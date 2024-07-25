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Интерес к российским облачным хранилищам у жителей Тулы вырос на четверть

Интерес к российским облачным хранилищам у жителей Тулы вырос на четверть

Россияне в 2024 году стали активнее использовать онлайн-диски для хранения данных.

При этом выбор пользователей все чаще падает на российские аналоги. Интернет-трафик отечественных онлайн-дисков вырос на 32% по сравнению с прошлым годом и уже превышает объем в аналогичных зарубежных сервисах.

В Туле эта тенденция подтверждается — рост трафика на облачные хранилища российской разработки составил 25%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

С января по июнь общее потребление трафика в сегменте облачных хранилищ в целом по стране увеличилось на 28% год к году.

В Туле этот показатель чуть
меньше — 22%.

Наибольший рост продемонстрировали российские сервисы: в них потребление гигабайт выросло примерно на треть (+32%), что выше темпов роста зарубежных онлайн-дисков (+25%).

Сегодня на отечественные облачные хранилища приходится уже больше половины от всего трафика в этом сегменте. Однако молодая аудитория все еще отдает предпочтение иностранным сервисам: в возрастной группе 14-20 лет зарубежные онлайн-диски занимают 65% трафика, а среди пользователей 21-25 лет — 54%, по Туле соответственно 64% в самой молодой подгруппе.

В 2024 году самым популярным облачным хранилищем у россиян
стал «Яндекс Диск».

В нем же сильнее всего выросла активность пользователей с прошлого года (+61%). На второй строчке по объему потребляемого интернет-трафика — Google Drive (+46%), замыкает тройку лидеров — iCloud (+19%). В топ-5 также входят Облако Mail.ru (снижение на 17%) и OneDrive, созданный компанией Microsoft. Активность в OneDrive за последний год снизилась почти на треть (-32%) на фоне сообщений в марте 2024 года о том, что Microsoft закроет доступ к своим облачным сервисам для компаний в России.

Выбор того или иного сервиса зачастую зависит от возраста пользователя.

Так, зумеры в основном
предпочитают Google Drive.

Остальные россияне пользуются преимущественно «Яндекс Диском». Активнее всего облачные хранилища используют люди в возрасте 26-35 лет (на них приходится 36% трафика) и 36-45 лет (26%). Менее активны самые молодые пользователи — 14-20 лет (3% трафика).

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Как выяснили аналитики Yota, на женскую аудиторию приходится 51% от всех гигабайт, потраченных в облачных хранилищах, в Туле на нее приходится чуть меньше — 47%. В целом по стране женщины обеспечили основной прирост активности во всех онлайн-дисках в этом году (+60%). Чаще всего облачными хранилищами пользуются абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска и Краснодара. В Центральном федеральном округе помимо москвичей облачные сервисы популярны также у абонентов из Ярославля, Владимира и Иваново.

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