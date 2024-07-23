Фестиваль Myslo-SUP: публикуем подробную афишу

Публикуем расписание и рассказываем, на какие мероприятия требуется регистрация. Кстати, афиша стала больше и пополнилась новыми активностями!

Яркое событие августа в Туле — фестиваль Myslo-SUP. Местом действия станет большой пруд и аллеи вокруг него. Здесь каждый найдет для себя занятие: спортивные заплывы, зумба и другие активности от наших партнеров, мастер-классы, настольные игры и многое другое! И конечно, все это будет сопровождать яркая музыкальная программа.

Фестиваль продлится с 13.00 до 21.00.

Главные события фестиваля Myslo-SUP — соревнования корпоративных команд сапсёрферов, ночной заплыв на сапах и медитация под звездами.

Именно на водное приключение сейчас поступает больше всего заявок. Рассказываем, на какие активности требуется предварительная регистрация:

Соревнования корпоративных команд сапсёрферов. Участникам предстоит на скорость преодолеть дистанцию 300 м с огибанием буёв. Гонка будет проходить по турнирной системе на вылет. От компании можно заявить несколько участников. Минимально — команда из 2 человек. Приветствуется, если будут и женщины, и мужчины. Каждый участник стартует на отдельном сапе.

Победителей командной гонки ждет приз в 30 тысяч рублей . Тех, кто покажет лучший индивидуальный результат по времени — и среди мужчин, и среди женщин, — ждут призы по 20 тысяч рублей. Все участники соревнований получат подарки от партнеров мероприятия.

Участие в гонках платное: 4 тысячи рублей за один сап, со своим сапом — 3 тысячи рублей.

Все участники соревнований получат подарки от партнеров мероприятия. 4 тысячи рублей за один сап, со своим сапом — 3 тысячи рублей. Ночной заплыв на сапах с фонариками, свечами и медитацией под звездным небом завершит праздник и станет кульминацией прекрасного субботнего дня на пруду Платоновского парка. Медитацию проведет самый известный йог Тулы Татьяна Попова, директор Центра Ментального Фитнеса. Участие бесплатное.

Впервые на сапе. В ы ни разу не стояли на сапе? Это легко исправить. На празднике будут работать опытные инструкторы от наших партнеров — Тульской федерации гребли на байдарках и каноэ и СапКлубТула. Это бесплатно. Попробуйте, вам понравится, но учтите — количество мест для новичков ограничено. В расписании предусмотрено два времени дня тестовых заездов на сапе.

Подробное расписание фестиваля читайте ниже!

Чтобы принять участие в гонке, ночном заплыве с медитацией или попробовать свои силы на сапе, необходимо прислать заявку на [email protected].

В заявке нужно указать:

имя участника, контактный телефон,

количество участников,

на что конкретно регистрируетесь.

Пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма!

Участники со своими сапами приветствуются, но если нет, мы забронируем. Количество сапов ограничено! Успейте зарезервировать свой!

Кстати! На данный момент почти половина сапов уже забронирована! Успейте и вы принять участие в волшебном заплыве.

А что еще будет на фестивале? Подробная афиша

Весь день на аллеях Платоновского парка будет много и других развлечений, интересных, необычных и бесплатных.

Будет работать зона фуд-корта. Известные тульские производители проведут дегустацию своей продукции.

В детской зоне — настольные игры, раскраски, развлекательные игры в VR, роботы… и знакомство с сапом. Участие в детской анимации бесплатное.

На пикнике будут работать фотозоны и наши фотографы. Самая веселая и стильная компания пикника получит подарок от партнеров мероприятия.

Весь день на пикнике будет звучать электронная музыка от DJ Kimmi Moon, а хедлайнером мероприятия станет группа «Пряник Band».

Программа фестиваля:

13.00 — открытие фестиваля. Приветственное слово от команды «Слободы», Myslo и минспорта Тульской области.

13.00-14.00 — уроки для начинающих сапсёрферов. Евгения Миллер, СапКлубТула.

13.00-14.00 — регистрация участников заездов, инструктаж и жеребьевка. Проводят спортсмены Тульской федерации гребли на байдарках и каноэ.

14.00-16.00 — корпоративные заплывы.

16.00-16.15 — предварительные результаты заездов, определение пятерки финалистов.

Судить соревнования будет спортивный судья всероссийской категории по гребле на байдарках Олег Чертов.

16.30-16.50 — урок йоги на воде (максимально 13 человек, требуется регистрация). Проведет Татьяна Попова, директор Центра Ментального Фитнеса.

17.00 — финальный старт.

17.00-18.00 — выступление кавер-группы «Пряник Band» (18+).

18.00 — награждение победителей.

18.00-20.30 — тестовые заезды для всех желающих.

18.30-18.50, 19.00-19.20 — уроки йоги на воде (максимально 13 человек, требуется регистрация). Проводит Татьяна Попова, Центр Ментального Фитнеса.

20.30 — массовый заезд и медитация на сапах. Проводит Татьяна Попова, Центр Ментального Фитнеса.

Активности на берегу от «Фитнес парка»

14:00-14:45 — ZUMBA (6+). Зажигательная танцевальная тренировка, на основе латинских ритмов. Тренер Карина Груданова.

15:00-15:45 — FITROCK (18+). Рок-концерт в формате фитнес-тренировки. Приседания, выпады, танцы… И все это под звуки ударов барабанных палочек! Тренер Карина Груданова.

16:00-16:45 — BALANCE (6+). Групповая тренировка с элементами йоги, пилатеса и тай-чи. Не предполагает резких и интенсивных движений, нацелена на сосредоточенную и сбалансированную работу. Тренер Александра Старостина.

18.00-19.00 — ZUMBA (6+). Проведет тренировку фитнес-тренер Варвара Малолетнева.

Партнер мероприятия - ООО Специализированный застройщик «Современник».