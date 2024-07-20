Эксперт разъяснил, почему за оскорбление в чате дома можно налететь на штраф

Практически каждый, кто живет в многоквартирном доме, состоит в домовом чате. Это с одной стороны удобно: все имеющиеся вопросы по поводу содержания и управления дома и работы УК можно обсудить, не собирая общее собрание собственников. Но и в чате надо быть осторожным. Нецензурные, оскорбительные высказывания, клевета в адрес соседей может стать поводом обращения в суд или даже уголовного дела.
Прецедент случился недавно в Нижегородской области. Он показал, что письменная форма общения в чате — это такое же публичное оскорбление и за него грозит наказание.
«Суть дела такова: один из жильцов в чате многоквартирного дома обвинил семейную пару, работающую в товариществе собственников недвижимости (ТСН), в нецелевом расходовании средств. При этом мужчина использовал нецензурные выражения и оскорбления. Супруги подали в суд иск о защите чести и достоинства. В результате суд обязал ответчика выплатить штраф в 50 тысяч рублей и публично опровергнуть свои слова в том же чате», — рассказал «Российский газете» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
За что могут наказать?
- Нецензурные выражения и оскорбления других участников чата может быть квалифицировано как административное правонарушение по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Штраф для граждан составляет от 1 до 3 тысяч рублей.
- Клевета. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, грозит уголовной ответственностью по статье 128.1 УК РФ, которая предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.
- Угрозы в чате могут быть расценены как уголовное преступление по статье 119 УК РФ. Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.
- Разжигание межнациональной розни в чате могут подпадать под статью 282 УК РФ, по которой можно лишиться свободы до 6 лет.
- Распространение личной информации. Публикация в чате персональных данных других лиц без их согласия может повлечь административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ. Штрафы для граждан — от 2 до 6 тысяч рублей.
Чтобы избежать наказания, прежде чем что-то писать в чат, нужно лишний раз убедиться в достоверности имеющихся у вас фактов и доказательств. А если уж очень хочется высказать соседу, то лучше или перейти в личную переписку, или договорить о встрече с ним.