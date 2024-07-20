Эксперт разъяснил, почему за оскорбление в чате дома можно налететь на штраф

Перепалка в домовом чате может стать поводом для обращения в полицию и суд.

Практически каждый, кто живет в многоквартирном доме, состоит в домовом чате. Это с одной стороны удобно: все имеющиеся вопросы по поводу содержания и управления дома и работы УК можно обсудить, не собирая общее собрание собственников. Но и в чате надо быть осторожным. Нецензурные, оскорбительные высказывания, клевета в адрес соседей может стать поводом обращения в суд или даже уголовного дела.

Прецедент случился недавно в Нижегородской области. Он показал, что письменная форма общения в чате — это такое же публичное оскорбление и за него грозит наказание.

«Суть дела такова: один из жильцов в чате многоквартирного дома обвинил семейную пару, работающую в товариществе собственников недвижимости (ТСН), в нецелевом расходовании средств. При этом мужчина использовал нецензурные выражения и оскорбления. Супруги подали в суд иск о защите чести и достоинства. В результате суд обязал ответчика выплатить штраф в 50 тысяч рублей и публично опровергнуть свои слова в том же чате», — рассказал «Российский газете» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

За что могут наказать?

Нецензурные выражения и оскорбления других участников чата может быть квалифицировано как административное правонарушение по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Штраф для граждан составляет от 1 до 3 тысяч рублей.

других участников чата может быть квалифицировано как административное правонарушение по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Штраф для граждан составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Клевета . Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, грозит уголовной ответственностью по статье 128.1 УК РФ, которая предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, грозит уголовной ответственностью по статье 128.1 УК РФ, которая предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. Угрозы в чате могут быть расценены как уголовное преступление по статье 119 УК РФ. Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.

в чате могут быть расценены как уголовное преступление по статье 119 УК РФ. Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы. Разжигание межнациональной розни в чате могут подпадать под статью 282 УК РФ, по которой можно лишиться свободы до 6 лет.

в чате могут подпадать под статью 282 УК РФ, по которой можно лишиться свободы до 6 лет. Распространение личной информации. Публикация в чате персональных данных других лиц без их согласия может повлечь административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ. Штрафы для граждан — от 2 до 6 тысяч рублей.

Чтобы избежать наказания, прежде чем что-то писать в чат, нужно лишний раз убедиться в достоверности имеющихся у вас фактов и доказательств. А если уж очень хочется высказать соседу, то лучше или перейти в личную переписку, или договорить о встрече с ним.