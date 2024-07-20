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В центре Тулы на нескольких улицах закрыто движение для транспорта

В центре Тулы на нескольких улицах закрыто движение для транспорта

Ограничения связаны с проведением ночного забега.

20 июля на территории Тульского Кремля и Казанской набережной состоится традиционный забег «Ночная Тула».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 00.00 20 июля до 01.00 21 июля в областной столице запрещены остановка и стоянка транспорта, а с 15.00 20 июля до 01.00 21 июля будет ограничено движение всех транспортных средств, сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Ограничения коснутся:

— ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;

— ул. Никитской на участке от Казанской Набережной до ул. Розы Люксембург;

— ул. Союзной;

— ул. Благовещенской;

— Союзный переулок;

— Черниковский переулок;

— парковочное пространство вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской,

— парковочное пространство в районе дома 5 и дома 3 по ул. Советской;

— Денисовский переулок;

— ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади;

— ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади.

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Также запрещены остановка и стоянка с 00.00 20 июля до 01.00 21 июля, ограничено движение с 21.00 20 июля до 01.00 21 июля на:

— ул. Мосина на участке от дома № 6/8 до ул. Советской;

— ул. Лейтейзена на участке от ул. Коминтерна до ул. Мосина.

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