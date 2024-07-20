В Тульском кремле состоялся сеанс одновременной игры в шахматы

20 июля в Тульском кремле состоялась одновременная игра в шахматы. Мероприятие приурочено к Международному дню шахмат. Оно проходит в рамках акции Федерацией шахмат России «100 сеансов в 100 городах России».

«Шахматы — это увлекательная игра, которая не только развивает логику и стратегическое мышление, но и способствует развитию памяти и концентрации. Рост популярности шахмат в Тульской области свидетельствует о том, что люди все больше ценят этот вид спорта и видят в нем множество преимуществ. Проведение таких мероприятий будет способствовать дальнейшему развитию шахматного сообщества в регионе», — отметил министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Он напомнил, что с 2017 года Тульская область — участник проекта «Шахматы в школах», к которому присоединилось более 100 учебных заведений. Проект включает в себя создание в школах шахматных классов, подготовку преподавателей, внедрение программ шахматного образования и оснащение школ необходимым оборудованием.

В сеансе одновременной игры приняли участие все желающие. Его провели Международный мастер Илья Бирюков, мастер спорта России Константин Новиков, мастер ФИДЕ Андрей Шкуркин и кандидат в мастера спорта Станислав Жиряков.

Все участники сеанса получили памятные призы, сильнейшие были награждены специальными призами от «Тульской шахматной гостиной».

Одним из самых талантливых молодых шахматистов области — Максиму Никонову и Вадиму Мугенову — вручили сертификаты на участие в первенстве Азии среди школьников, которое пройдет в декабре в Бангкоке (Тайланд).

Проведение подобных мероприятий помогает популяризировать занятия спортом, что является одной из основных задач нацпроекта «Демография».