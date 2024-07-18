Археологи продолжают раскопки возле деревни Барыбинки

У селища деревни Барыбинки раскопали около 20 кв. м. На участке работают археологи музея-заповедника «Куликово поле». Они намерены раскопать пространство постройки, где был спрятан клад, полностью.

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Куликово поле», первые дни археологических работ порадовали яркими находками. Среди них — наконечник пояса с тамгой I–II веков нашей эры.

— Исследования на селище у деревни Барыбинки вошли в программу изучения этнокультурной ситуации в эпоху раннежелезного века на территории Верхнеокского региона, — рассказал начальник экспедиции, кандидат исторических наук Евгений Столяров. — Итоги работ будут опубликованы и помогут нашим дальнейшим изысканиям. Сам клад и история, связанная с ним, уже в конце 2024 года будут представлены на выставке в пространстве «Археология» в Музейном квартале Тулы».

Напомним, в мае прошлого года в фонды Государственного музея-заповедника «Куликово поле» передали клад женских украшений I–II веков нашей эры. Уникальный комплекс эпохи среднесарматской культуры обнаружен в ходе незаконных раскопок на территории Большой Тулы.