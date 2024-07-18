  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Археологи продолжают раскопки возле деревни Барыбинки - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Археологи продолжают раскопки возле деревни Барыбинки

Археологи продолжают раскопки возле деревни Барыбинки

В новом сезоне ученые продолжают раскопки на территории памятника.

У селища деревни Барыбинки раскопали около 20 кв. м. На участке работают археологи музея-заповедника «Куликово поле». Они намерены раскопать пространство постройки, где был спрятан клад, полностью.

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Куликово поле», первые дни археологических работ порадовали яркими находками. Среди них — наконечник пояса с тамгой I–II веков нашей эры.

— Исследования на селище у деревни Барыбинки вошли в программу изучения этнокультурной ситуации в эпоху раннежелезного века на территории Верхнеокского региона, — рассказал начальник экспедиции, кандидат исторических наук Евгений Столяров. — Итоги работ будут опубликованы и помогут нашим дальнейшим изысканиям. Сам клад и история, связанная с ним, уже в конце 2024 года будут представлены на выставке в пространстве «Археология» в Музейном квартале Тулы».

Напомним, в мае прошлого года в фонды Государственного музея-заповедника «Куликово поле» передали клад женских украшений I–II веков нашей эры. Уникальный комплекс эпохи среднесарматской культуры обнаружен в ходе незаконных раскопок на территории Большой Тулы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:22 +1
Другие статьи по темам
Событие
украшениянайденный клад
Место
музей-заповедник Куликово полеКуликово поле
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульское УФАС встало на защиту подрядчика, сорвавшего контракт на сумму более 2,6 млн рублей
Тульское УФАС встало на защиту подрядчика, сорвавшего контракт на сумму более 2,6 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.