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Вильфанд предупредил о «революционном изменении» погоды в четверг
Фото Алексея Пирязева.

Вильфанд предупредил о «революционном изменении» погоды в четверг

Надвигается холодный фронт.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что сегодня и завтра будет жаркая погода, а в четверг ожидается «революционное изменение». Об этом пишет RT.

— Воздух перемещается с юго-запада, и если сегодня-завтра температура +31…+32 °С, то в четверг в первой половине дня до +25…+29°С. Затем, во второй половине дня, через Москву пройдёт холодный фронт. Будет облачность, осадки и даже грозы. И температура заметно понизится. На следующий день, в пятницу, около +20…+25 °С, а в области даже +21…+26°С, — уточнил Вильфанд.

По его словам, заметно понизятся и ночные температуры. Так, к концу недели по ночам ожидается всего +15…+16 градусов.

Вильфанд отметил, что такой температурный фон будет полностью соответствовать климатическим нормам.

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Фотограф:
сегодня, в 13:44 +6
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