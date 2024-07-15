На трёх улицах Тулы продолжается масштабный ремонт по нацпроекту «БКД»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В понедельник, 15 июля, по поручению главы администрации Тулы Ильи Беспалова его первый заместитель Дмитрий Ярцев провел выездное совещание по вопросу ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы продолжаются сразу на трёх больших улицах города: Щекинском шоссе, ул. Дмитрия Ульянова и Набережной Дрейера. Везде предусмотрен комплексный ремонт с подготовкой и выравниванием покрытия, устройством верхнего слоя из асфальтобетона, обустройством тротуаров, съездов, парковочных карманов. Также будут приведены в порядок люки и смотровые колодцы, установлены знаки и нанесена дорожная разметка.

На ул. Дм. Ульянова рабочие ремонтируют тротуары, а на участке от Красноармейского проспекта до ул. Первомайской укладывают верхний слой асфальтобетона на съездах. На всем протяжении ул. Дм. Ульянова обновляют бордюры. На отдельных участках для более эффективного отвода воды сделаны дополнительные ливнёвки, учтены пожелания жителей по обустройству съездов. Все работы идут в соответствии с графиком.

– Глава администрации города Илья Беспалов поставил задачу не снижать темпов дорожных работ и соблюдать установленные сроки. Ход работ, проводимых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», – на постоянном контроле администрации, – сказал Дмитрий Ярцев.

На пересечении Щекинского шоссе с ул. Скуратовской асфальтируют тротуары. На участке от ул Генерала Маргелова до ул. Шоссейной устраивают подпорные стенки, а от ул. Шоссейной до Орловского шоссе наносят разметку. Завершить работы планируют к концу июля.

Ремонт на ул. Набережная Дрейера только начался – дорогу отсыпают щебнем для расширения проезжей части. Кроме того, на этот год запланирован комплексный ремонт ул. Курковой.

Илья Беспалов – В этом году в областной столице выполнят комплексный ремонт на четырех крупных улицах общей протяженностью почти 9,5 км. На Щекинском шоссе работы близятся к завершению, на Дм. Ульянова они в активной фазе. Ремонт Набережной Дрейера и Курковой будет синхронизирован со строительством моста через Упу. Подрядчик обязан выполнить работы на каждом объекте качественно и в срок. Это важно для города, жителей, которые в итоге получат современные и безопасные дороги, – резюмировал глава администрации города Илья Беспалов.