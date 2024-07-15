Туляк Руслан Тесаков стал четвертым на Всероссийском конкурсе таксистов

В Казани завершился финал Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». На победу претендовали 32 участника.

Тульскую область представил Руслан Тесаков. Для конкурсантов было разработано теоретическое задание, практические заезды и творческий тур, посвящённый малым городам России. Руслан Тесаков придумал яркий номер — в образе древнерусского воина он рассказал о Куликовской битве и получил 19 баллов.

— Почетно и волнительно представлять родной регион в финале Всероссийского конкурса, — рассказал Руслан Тесаков. — На практике и теории было сложно, но интересно. Отвечал на вопросы в области законодательства, оказания первой помощи при ДТП и истории России. В прошлом году занял 9-е место, а в этом — уже 4-е. Намерен идти до победного!

Второй тур — практический. Конкурсанты соревновались в заездах в формате дуэлей. Два финалиста одновременно проходили упражнения: «бокс», параллельная парковка, змейка задним ходом, повороты на 90 градусов и «стоп-линия». Кто проехал дистанцию быстрее и аккуратнее — победил.

По итогам соревнований туляк занял 4-е место, набрав 65 баллов. До «бронзы» Руслану не хватило всего 4 балла.

Первое место занял Артур Михайлов из Чувашии. Он получил новенькую «Ладу Весту» и 150 тысяч рублей. На втором месте — Илья Скурихин из Кирова, на третьем — Луиза Бадреева из Казани. Они получили 100 и 50 тысяч рублей соответственно.