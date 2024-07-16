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Жительницу Тульской области будут судить за хищение маткапитала

Жительницу Тульской области будут судить за хищение маткапитала

Алексинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы.

Ей вменяют ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

В ходе расследования установлено, что жительница Алексина, имея умысел на хищение средств маткапитала, в 2021 году приобрела земельный участок. Она заключила с кредитно-потребительским кооперативом договор займа на сумму 590 тыс. руб. якобы для улучшения жилищных условий посредством строительства жилого дома на приобретенном земельном участке. Затем обратилась в отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тульской области с пакетом документов на распоряжение средствами маткапитала. В заявлении она просила направить 590 тыс. руб. на погашение ранее полученного ею займа.

— В ноябре 2021 года 590 тыс. руб. материнского капитала из бюджета Российской Федерации были перечислены в счет погашения задолженности. Однако полученными от кредитно-потребительского кооператива на строительство жилого дома денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Алексинский межрайонный суд Тульской области.

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Место
прокуратура Тульской области
 

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