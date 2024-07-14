«Боишься — не покупай, а раз купил — не бойся»: какие каркасные дома продаются в Туле

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В СМИ появились сообщения, что после отмены льготной ипотеки в России набирают обороты продажи каркасных домов. Из-за ажиотажа мастера не успевают выполнять заказы — сроки ожидания выросли до 3-4 месяцев вместо одного.

Плюсов у каркасников много: относительно небольшая цена, быстрота постройки, множество готовых решений и творческих простор для реализации любых архитектурных идей. Минусов тоже хватает: некоторые владельцы отмечают плохую теплоизоляцию и советуют обращать повышенное внимание на качество сборки. «Боишься — не покупай, а раз купил — не бойся» — пишет один из них в соцсетях.

Мы решили выяснить, насколько популярны такие дома на тульском рынке недвижимости. Критерии простые — вторичная продажа от собственника, наличие коммуникаций и отсутствие проблем с документами. Таких вариантов нашлось около 20, мы отобрали самые интересные. Поехали!

Самый дешевый вариант на сегодня — свежепостроенный «каркасник» площадью 40 кв. м., расположенный в СНТ «Рассвет» на участке в 650 «квадратов». Дом отделан и пригоден для проживания, но требует доработок. Внутри — прихожая, две изолированные комнаты по 8 кв. м, кухня, ванная с разводкой под сантехнику.

Заведено электричество 380V 15 кВт, сделана выгребная яма на 3 кольца, колодец для воды (10 колец). Можно установить конвекторы для отопления. Участок полностью огорожен забором, есть распашные ворота, подъезд круглогодичный. На участке есть летняя кухня с небольшой террасой. Цена — 2,85 млн рублей.

За 3,6 млн можно приобрести небольшой домик в с. Торхово. 42,1 кв. м. площади и квадратный участок на 12 соток, на котором есть два парковочных места, мангальная зона, беседка и хозблок.

Вот что пишет продавец: «Дом очень теплый, построен из двойного бруса. Есть терраса c панорамным остеклением, две комнаты, кухня-гостиная с двойным светом и ванная комната. В дом введен свет, вода, канализация. Газ и центральное водоснабжение подведут в 2025 году». Рядом школа, аптека, спорткомплекс, транспортная развязка.

В Лихвинке предлагается к продаже каркасный дом площадью 90 кв. м. на участке в 8 соток. Все коммуникации подведены. Внутри три спальни — 13, 12 и 8 кв. м., а также просторная кухня-гостиная на 22 кв. м.

Комментарий владельца: «Есть большая крытая терраса и огромная открытая. Полы с плиткой оборудованы тёплыми полами. Прекрасная альтернатива трёхкомнатной квартире». Этот вариант обойдётся в 5,39 млн рублей.

На 10 тысяч дороже обойдётся двухэтажный четырёхкомнатный дом в д. Хопилово на 115,6 кв. м. К нему прилагается участок в 10 «соток». Построен в 2022 году и полностью готов к проживанию. Новый владелец получит четыре жилые комнаты, включая просторную кухню-гостиную, откуда можно выйти на большую открытую террасу.

Второй этаж — мансардный, его можно разделить на две жилые комнаты. Вода — из колодца. Идёт подключение к центральному водоснабжению.

Канализация — переливной колодец. Газовая труба идёт по периметру участка, можно подключиться. Уличное освещение — по населенному пункту.

Самый дорогой вариант этой подборки — двухэтажный каркасный дом в стиле «Фахверк», построенный по индивидуальному проекту. Локация — д. Нижняя Китаевка. Площадь — 96 кв. м. На первом этаже — холл с прихожей, кухня-гостиная с панорамными окнами, спальня и ванная комната. Ha втором — две спальни и вторая ванная.

Электричество 15 кВт разведено по дому, септик, колодец 9 колец, вода заведена в дом. При желании можно подвести газ. Участок площадью 7 соток, есть подъезд с двух сторон. Район активно заселяется, рядом строят детский сад и школу, ходит общественный транспорт. Стоит этот дом 7,5 млн рублей.