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Избирком зарегистрировал нового кандидата на пост губернатора Тульской области
Фото: vk.com/izbirkom71

Избирком зарегистрировал нового кандидата на пост губернатора Тульской области

Им стал Денис Илюхин, выдвинутый партией «Коммунисты России».

В субботу, 13 июля, состоялось 71-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. Избирком заверил перечень и список кандидатов от партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Также стало известно, что в выборах губернатора Тульской области примет участие кандидат от партии «Коммунисты России» Денис Витальевич Илюхин.

Он родился 28 июля 1982 года в Алексине, окончил Новомосковский филиал РХТУ им. Д. И. Менделеева. В 2009 году был избран депутатом Алексинского городского собрания от КПРФ. Работал менеджером по сбыту хозобщества «Промбаза», которым владел нынешний руководитель тульского отделения «Коммунистов России» Юрий Моисеев.

В 2019 году Илюхин вновь стал депутатом Алексинского горсобрания от «Коммунистов России». На тот момент он работал помощником Юрия Моисеева в Тульской областной Думе. По состоянию на 2024 год Денис Илюхин числится гендиректором ООО «Неон», которое также связано с Юрием Моисеевым (соучредителем компании, судя по открытым данным, является его дочь).

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