Туляк Александр Черников стал одним из лучших кинологов России

Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

Тульский кинолог Александр Черников и его служебная собака, лабрадор по кличке Гром, вместе на службе уже 10 лет. Вдвоём они поехали и в Московскую область на Всероссийские соревнования среди кинологов МВД России, чтобы побороться за звание «Лучший по профессии».

В течение четырех дней 73 специалиста соревновались в уровне профессиональных знаний, меткости стрельбы, а также в эффективности применения служебной собаки. В итоге Александр вместе с Громом заняли уверенное второе место в дисциплине «Огневая подготовка».

По меркам служебных собак Гром уже немолод. Обычно после восьми лет службы животных отправляют на пенсию. Но эту собаку списывать со счетов рано. Как рассказал Myslo Александр, она даёт фору даже менее возрастным четвероногим сотрудникам. Несмотря на возраст, тренировки проводят регулярно.

— Без Грома я никуда. Это моя первая собака. Сейчас он уже старожил — как никак уже 10 лет вместе работаем. Но Гром до сих пор отлично отрабатывает все выезды по поиску взрывчаток и боеприпасов. Случаев было так много, что уже и не вспомнить конкретный. Для нас это рутина, — отметил кинолог.

По словам Александра, сейчас на службе уже оставляют в основном немецких овчарок. Другие породы отходят на второй план. Лабрадоры и спаниели дослуживают свой срок и отправляются на пенсию.

— У кинолога всегда есть несколько собак. После службы Гром пойдет ко мне домой. Как я его брошу? Столько лет вместе... Как говорится, потеснимся. Чаще всего сотрудники забирают своих подопечных домой — встречать старость. Редко кто пристраивает в добрые руки, — отметил Александр.

Кстати, для этой парочки Всероссийский турнир стал уже вторым. Два года назад на соревнованиях они взяли бронзу. В этот раз тульская команда уехала с серебром.