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Тулячка: «Отца хоронили в закрытом гробу, потому что в морге не смогли сохранить его тело»

Тулячка: «Отца хоронили в закрытом гробу, потому что в морге не смогли сохранить его тело»

Женщина обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку в патологоанатомическом отделении противотуберкулёзного диспансера № 1.

— Люди умирают каждый день, но у патологоанатомов, извините, выходные, — говорит тулячка Елена.

Ее отец скончался в пятницу, 5 июля. Для уточнения причины смерти его тело доставили в Петелино в патологоанатомическое отделение Тульского областного противотуберкулёзного диспансера № 1.

— Маме сказали, чтобы в понедельник с утра звонила врачу, и ей там все расскажут. На вопрос: «Как же в понедельник, если третий день в воскресенье?» — ей пояснили, что морг в выходные не работает, а значит, и вскрытий не проводит. Мы согласились, а что еще делать? Но даже не предполагали, что именно так все обернется. Решили, что раз у них выходные, то тела они хранят в холодильниках. Но в понедельник утром оказалось, что отец все выходные находился в коридоре морга. При такой жаре! Вскрытие было выполнено только около полудня. В итоге во вторник мы его хоронили в закрытом гробу, потому что на пятый день вы представляете, что с телом происходит?! Особенно летом!.. Его матери больше 90 лет, у нее истерика была, что она не может с сыном проститься! Ей скорую пришлось вызывать. Все были в шоке от такой безответственности и бесчеловечности. Люди умирают каждый день, а у них выходной. И просто бросить тело в жарком помещении и уйти отдыхать?! Неужели со своими родственниками так же поступили бы? — говорит Елена.

В связи с этим была подана жалоба в прокуратуру с просьбой провести проверку в морге по данному факту.

Также Myslo запросил комментарий в министерстве здравоохранения Тульской области. 

«Морг противотуберкулезного диспансера оснащен холодильной камерой, она работает исправно. Администрацией учреждения будет проведен разбор данного случая, усилен контроль за организацией патолого-анатомических вскрытий, приняты меры к недопущению подобных случаев в дальнейшем. По факту случившегося будет проведена ведомственная проверка», – сообщили в ведомстве.

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Автор:
сегодня, в 18:03 +2
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Место
ТулаТульская областьПетелино

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